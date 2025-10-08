Airbus liefert im September 73 Flugzeuge aus

DOW JONES--Der Flugzeugbauer Airbus hat im September 73 Flugzeuge ausgeliefert. Insgesamt wurden in den ersten neun Monaten des Jahres 507 Maschinen an Kunden übergeben, wie das Unternehmen mitteilte. Damit ist Airbus immer noch weit von ihrem Jahresziel von rund 820 ausgelieferten Flugzeugen entfernt. Zudem buchte Airbus im September brutto zehn Flugzeugbestellungen, im bisherigen Jahresverlauf bis Ende September hat der Konzern somit insgesamt 610 Bestellungen erhalten.

