Kursentwicklung im Fokus

18.08.25 12:05 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE fällt am Mittag

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 13,14 EUR.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:41 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 13,14 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,11 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.086 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2024 erreicht. Gewinne von 48,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 55,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,174 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,76 EUR an.

AIXTRON SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 137,41 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,728 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

