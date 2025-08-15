AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE fällt am Mittag
Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 13,14 EUR.
Werte in diesem Artikel
Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:41 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 13,14 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,11 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 24.086 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2024 erreicht. Gewinne von 48,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 55,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,174 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,76 EUR an.
AIXTRON SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 137,41 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.
Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,728 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie
TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren verloren
TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: AIXTRON SE
Nachrichten zu AIXTRON SE
Analysen zu AIXTRON SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|AIXTRON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|AIXTRON SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|AIXTRON SE Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|30.06.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|05.05.2025
|AIXTRON SE Buy
|Warburg Research
|02.05.2025
|AIXTRON SE Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|AIXTRON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|AIXTRON SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|AIXTRON SE Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|AIXTRON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.2025
|AIXTRON SE Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|11.04.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|05.03.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|29.02.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
|14.02.2024
|AIXTRON SE Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen