AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochvormittag in Grün

Kursverlauf

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 13,13 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 13,13 EUR. Bei 13,13 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 13,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.872 AIXTRON SE-Aktien.

Bei 17,68 EUR erreichte der Titel am 30.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,174 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,76 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 31.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 137,41 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 131,78 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,728 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 5 Jahren verdient

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht