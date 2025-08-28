AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagmittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 12,59 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 12,59 EUR ab. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,53 EUR ab. Bei 12,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 292.804 AIXTRON SE-Aktien.

Am 30.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,68 EUR an. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 28,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 8,45 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,174 EUR belaufen. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,76 EUR.

Am 31.07.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 137,41 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 0,728 EUR im Jahr 2025 aus.

