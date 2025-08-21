DAX24.317 +0,1%ESt505.485 +0,4%Top 10 Crypto16,23 +3,6%Dow45.488 +1,6%Nas21.437 +1,6%Bitcoin98.461 +1,7%Euro1,1669 +0,5%Öl67,69 ±0,0%Gold3.360 +0,6%
AKTIE IM FOKUS 2: DHL schwach - Kepler streicht Kaufempfehlung - Chart getrübt

22.08.25 14:42 Uhr
(neu: Kurs, Hintergrund und Details)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) haben am Freitag nach einer zurückhaltenderen Einstufung von Kepler Cheuvreux im DAX zu den schwächsten Werten gezählt. Am Nachmittag verloren sie 2 Prozent auf 39,75 Euro, während der deutsche Leitindex prozentual kaum verändert notierte. Nur die Papiere der Commerzbank waren im Dax noch schwächer.

Die Kepler-Experten halten das operative Ergebnisziel von mehr als sechs Milliarden Euro für 2025 für schwer erreichbar. Angesichts zunehmenden makroökonomischen Gegenwinds rechnen sie nur mit 5,9 Milliarden. Nach dem überdurchschnittlichen Lauf der DHL-Aktien sehen sie insbesondere beim dänischen Branchenfavoriten DSV (DSV A-S) bessere Chancen. Kepler strich die Kaufempfehlung bei DHL und votiert beim Kursziel 43 Euro nun mit "Hold".

Wegen neuer Zollvorschriften schränkt DHL unterdessen den Paketversand von Deutschland in die USA deutlich ein. Der Bonner Konzern teilte mit, dass dorthin vorerst nur noch Pakete befördert werden, die als Geschenk deklariert sind und deren Inhalt nur bis zu 100 US-Dollar wert ist. Pakete von Privatleuten, die mehr wert sind, können ab Samstag nur noch als teurere Expresssendungen in die USA verschickt werden. Bei allen Paketen von Geschäftskunden ist dies ab Dienstag der Fall.

Mit dem Kursverlust am Freitag fielen die DHL-Titel unter die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend dient. Die 50-Tage-Linie für die mittelfristige Entwicklung wackelt ebenfalls. Seit Jahresanfang steht noch ein Gewinn von 17 Prozent zu Buche./ag /ajx/jha/

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
27.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
26.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
16.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
02.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
29.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
15.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
14.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
25.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen