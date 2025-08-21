AKTIE IM FOKUS 2: DHL schwach - Kepler streicht Kaufempfehlung - Chart getrübt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) haben am Freitag nach einer zurückhaltenderen Einstufung von Kepler Cheuvreux im DAX zu den schwächsten Werten gezählt. Am Nachmittag verloren sie 2 Prozent auf 39,75 Euro, während der deutsche Leitindex prozentual kaum verändert notierte. Nur die Papiere der Commerzbank waren im Dax noch schwächer.
Die Kepler-Experten halten das operative Ergebnisziel von mehr als sechs Milliarden Euro für 2025 für schwer erreichbar. Angesichts zunehmenden makroökonomischen Gegenwinds rechnen sie nur mit 5,9 Milliarden. Nach dem überdurchschnittlichen Lauf der DHL-Aktien sehen sie insbesondere beim dänischen Branchenfavoriten DSV (DSV A-S) bessere Chancen. Kepler strich die Kaufempfehlung bei DHL und votiert beim Kursziel 43 Euro nun mit "Hold".
Wegen neuer Zollvorschriften schränkt DHL unterdessen den Paketversand von Deutschland in die USA deutlich ein. Der Bonner Konzern teilte mit, dass dorthin vorerst nur noch Pakete befördert werden, die als Geschenk deklariert sind und deren Inhalt nur bis zu 100 US-Dollar wert ist. Pakete von Privatleuten, die mehr wert sind, können ab Samstag nur noch als teurere Expresssendungen in die USA verschickt werden. Bei allen Paketen von Geschäftskunden ist dies ab Dienstag der Fall.
Mit dem Kursverlust am Freitag fielen die DHL-Titel unter die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend dient. Die 50-Tage-Linie für die mittelfristige Entwicklung wackelt ebenfalls. Seit Jahresanfang steht noch ein Gewinn von 17 Prozent zu Buche./ag /ajx/jha/
