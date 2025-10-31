DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.646 +0,3%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,05 +0,5%Gold3.982 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

AKTIE IM FOKUS: Amazon auf Rekordhoch - Cloud-Dynamik erleichtert

31.10.25 16:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
213,25 EUR -1,75 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein beeindruckendes Cloudgeschäft im dritten Quartal und die Aussicht auf eine Fortsetzung der Wachstumsdynamik hat die Amazon-Aktie am Freitag auf ein Rekordhoch katapultiert. Gleich zum US-Handelsstart sprang das Papier des Handels-, Medien- und Technologiegiganten auf 250,50 US-Dollar. Zuletzt kam es etwas zurück und notierte 11 Prozent höher bei 247,33 Dollar. Damit war es nicht nur mit Abstand der Spitzenreiter im NASDAQ 100, sondern auch im bekanntesten Wall-Street-Index, dem Dow Jones Industrial.

Wer­bung

Im bisherigen Jahresverlauf steht nun ein Plus von knapp 13 Prozent zu Buche. Wichtiger noch: die Aktie hat sich mit dem aktuellen Kurssprung aus der Seitwärtsbewegung befreit. Denn seit dem herben Rücksetzer von Anfang August war es nur mühselig vorangegangen. Vor rund drei Monaten hatten Anleger Amazon noch wegen dessen Entwicklung im Cloudgeschäft AWS und eines enttäuschenden Gewinnausblicks abgestraft.

Für Analyst Ronald Josey von der US-Bank Citigroup bleibt die Amazon-Aktie nach dem starken Bericht zum abgelaufenen dritten Quartal ein "Top Pick" in der Internetbranche. "Das Umsatzwachstum von AWS hat sich im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr wieder auf plus 20 Prozent beschleunigt", lobte er. Da die Nachfrage weiterhin ebenso wie der Auftragsbestand im Oktober hoch sei, geht Josey davon aus, dass sich die Geschäftsdynamik der Cloud-Computing-Plattform AWS im vierten Quartal und bis hinein in das Jahr 2026 weiter beschleunigen wird.

Analyst Justin Post von der Bank of America (Bofa) verwies in seinem Kommentar auf die Kapazitätserweiterung zur Unterstützung des beschleunigten AWS-Wachstums: "AWS hat die Stromkapazität aggressiv ausgebaut, denn sie wurde seit 2022 verdoppelt. Zugleich plant das Management, im vierten Quartal 'mindestens? ein Gigawatt hinzuzufügen sowie die Gesamtkapazität bis 2027 zu verdoppeln." Entsprechend folgerte er, dass der Ausblick ein Wachstumspotenzial von mehr als 25 Prozent für AWS in den kommenden zwei Jahren erwarten lässt.

Wer­bung

Die Aussagen des zu den "Glorreichen Sieben" zählenden Konzerns zum Kapazitätsausblick dürften laut dem Bofa-Experten den Optimismus in puncto AWS-Potenzial stützen. Die jährlich stattfindende Konferenz AWS re:Invent sollte zudem Gelegenheit bieten, wichtige Fortschritte, unter anderem mit neuen Cloud-Instanzen wie AWS Trainium oder mit den KI-Modellen von Amazon Nova, präsentieren zu können. "Auch die Stärke des E-Commerce hält an, wobei Amazon Retail Marktanteile gewinnt", hob er hervor und bekräftigte seine Kaufempfehlung mit einem von 272 auf 303 Dollar angehobenem Kursziel./ck/edh/he

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
18:06Amazon KaufenDZ BANK
14:21Amazon BuyUBS AG
13:26Amazon OutperformRBC Capital Markets
13:06Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18:06Amazon KaufenDZ BANK
14:21Amazon BuyUBS AG
13:26Amazon OutperformRBC Capital Markets
13:06Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:11Amazon OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen