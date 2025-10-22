DAX24.263 -0,3%Est505.662 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.286 -0,4%Euro1,1595 -0,1%Öl62,26 +1,0%Gold4.106 -0,5%
DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinig -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an -- Netflix enttäuscht -- Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
AKTIE IM FOKUS: Hermes schwächeln nach Zahlen

22.10.25 10:06 Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Aktien des französischen Luxusgüterkonzerns Hermes (Hermès (Hermes International)) sind am Mittwoch nach Quartalszahlen unter Druck gekommen. Zuletzt sank der Kurs um 3,5 Prozent. Er befindet sich damit weiterhin in der Spanne von rund 2.000 bis 2.200 Euro, die sich in den vergangenen Monaten etabliert hatte.

Die Analysten von RBC stuften die Zahlen für das dritte Quartal als etwas schwächer als erwartet ein. Dabei habe die Schwäche im Geschäft mit Lederwaren Spuren hinterlassen. Das organische Wachstum habe zwar den Konsensschätzungen entsprochen, nicht aber den Erwartungen des Marktes. Letztere seien durch die zuletzt verbesserte Stimmung im Luxussektor beflügelt worden./mf/jha/

Analysen zu Hermès (Hermes International)

DatumRatingAnalyst
10:21Hermès (Hermes International) OutperformRBC Capital Markets
10:21Hermès (Hermes International) HoldJefferies & Company Inc.
16.10.2025Hermès (Hermes International) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025Hermès (Hermes International) BuyDeutsche Bank AG
08.10.2025Hermès (Hermes International) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:21Hermès (Hermes International) OutperformRBC Capital Markets
16.10.2025Hermès (Hermes International) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025Hermès (Hermes International) BuyDeutsche Bank AG
08.10.2025Hermès (Hermes International) KaufenDZ BANK
30.09.2025Hermès (Hermes International) OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:21Hermès (Hermes International) HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2025Hermès (Hermes International) NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Hermès (Hermes International) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Hermès (Hermes International) NeutralUBS AG
09.09.2025Hermès (Hermes International) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.04.2025Hermès (Hermes International) VerkaufenDZ BANK
27.03.2025Hermès (Hermes International) VerkaufenDZ BANK
18.02.2025Hermès (Hermes International) VerkaufenDZ BANK
12.10.2023Hermès (Hermes International) SellGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2023Hermès (Hermes International) SellGoldman Sachs Group Inc.

