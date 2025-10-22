AKTIE IM FOKUS: Hermes schwächeln nach Zahlen

PARIS (dpa-AFX) - Aktien des französischen Luxusgüterkonzerns Hermes (Hermès (Hermes International)) sind am Mittwoch nach Quartalszahlen unter Druck gekommen. Zuletzt sank der Kurs um 3,5 Prozent. Er befindet sich damit weiterhin in der Spanne von rund 2.000 bis 2.200 Euro, die sich in den vergangenen Monaten etabliert hatte.

Die Analysten von RBC stuften die Zahlen für das dritte Quartal als etwas schwächer als erwartet ein. Dabei habe die Schwäche im Geschäft mit Lederwaren Spuren hinterlassen. Das organische Wachstum habe zwar den Konsensschätzungen entsprochen, nicht aber den Erwartungen des Marktes. Letztere seien durch die zuletzt verbesserte Stimmung im Luxussektor beflügelt worden./mf/jha/