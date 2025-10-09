DAX24.671 +0,3%Est505.657 +0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,77 -3,0%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.758 -1,3%Euro1,1623 ±-0,0%Öl66,24 +0,2%Gold4.035 -0,1%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Hermes auf 2420 Euro - 'Buy'

09.10.25 11:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hermès (Hermes International)
2.179,00 EUR 40,00 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hermes von 2450 auf 2420 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investorenstimmung habe sich mit Blick auf Europas Luxusgüterkonzerne im vergangenen Quartal dank einer besseren währungsbereinigten Umsatzentwicklung aufgehellt, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erholung sei noch in einem frühen Stadium und könnte bei positiven Signalen aus China weiter Fahrt aufnehmen. Neben LVMH stufte Cochrane auch Burberry hoch. Beide Titel verdienten nun ebenso ein Kaufvotum wie die von Hermes, Pandora und Zegna. Etwas vorsichtiger ist der Experte bei Richemont, Kering und Moncler, sieht aber keine klaren Abwärtsrisiken./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

