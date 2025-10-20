Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 232,53 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Outperform" belassen. Das Quartalsergebnis sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch. Im Lederwarenbereich habe der Luxuskonzern geschwächelt. Dadhania sieht die Aktien zunächst unter Druck./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:38 / EDT
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
2.300,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
2.244,00 €
|Abst. Kursziel*:
2,50%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
2.152,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,88%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.459,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
