Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 232,53 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hermes von 2300 auf 2250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb James Grzinic am Mittwoch nach genauerem Blick auf den Quartalsbericht. Obwohl die Anlegersorgen wegen rückläufiger Marktanteilsgewinne die Aktie in den vergangenen Wochen stark belastet hätten, scheine Hermes zuversichtlich, im Schlussquartal eine positivere Entwicklung zu erzielen, da sich bei einigen der makroökonomischen Belastungsfaktoren in China offenbar eine Entspannung andeute./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Hold
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
2.250,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
2.244,00 €
|Abst. Kursziel*:
0,27%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
2.194,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,55%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.453,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
