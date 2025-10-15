DAX 24.173 +0,0%ESt50 5.614 +0,2%MSCI World 4.308 +0,1%Top 10 Crypto 15,16 -0,4%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 94.948 -0,1%Euro 1,1655 +0,1%Öl 62,35 -0,2%Gold 4.231 +0,5%
Hermès (Hermes International) Aktie

Marktkap. 212,4 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670

ISIN FR0000052292

Symbol HESAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hermès (Hermes International) Buy

09:31 Uhr
Hermès (Hermes International) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes auf "Buy" mit einem Kursziel von 2600 Euro belassen. Entgegen den Einschätzungen mancher Optimisten und Management-Teams glaube er, dass die Luxusgüterbranche mit einem strukturellen Nachfrageproblem konfrontiert und der Superzyklus nach drei Jahrzehnten vorbei ist, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er geht davon aus, dass die Nachfrage mittelfristig nur noch um 2 bis 3 Prozent jährlich zunehmen wird, verglichen mit einem historischen Durchschnitt von rund 6 Prozent. Da das Umsatzwachstum Gefahr laufe, hinter der Kosteninflation zurückzubleiben, bestehe weiterhin ein Abwärtsrisiko für die Margen und damit auch für die Bewertungen, so Anderson./edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 16:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Buy

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
2.600,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2.154,00 €		 Abst. Kursziel*:
20,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2.153,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,76%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.470,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

09:31 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.25 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
08.10.25 Hermès (Hermes International) Kaufen DZ BANK
01.10.25 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Hermès (Hermes International) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

