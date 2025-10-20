UBS AG

Hermès (Hermes International) Neutral

12:01 Uhr

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Neutral" belassen. Die Erwartungen bloß erfüllt zu haben, könnte den Anlegern nicht genügen, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch nach den Zahlen des Luxuskonzerns. Sie erinnerte daran, dass LVMH besser abgeschnitten hatte.

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

