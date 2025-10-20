Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 232,53 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Neutral" belassen. Die Erwartungen bloß erfüllt zu haben, könnte den Anlegern nicht genügen, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch nach den Zahlen des Luxuskonzerns. Sie erinnerte daran, dass LVMH besser abgeschnitten hatte./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2.310,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2.244,00 €
|Abst. Kursziel*:
2,94%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2.165,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,70%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.459,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|10:21
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|10:21
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|10:21
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|10:21
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|10:21
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|30.09.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.