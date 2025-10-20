Hermès (Hermes International) Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hermes nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Hold" belassen. Die Wachstumsbeschleunigung des Luxusgüterkonzerns dürfte bei den Anlegern für Gesprächsstoff sorgen, nachdem die Aktie seit Mitte April schwächer als der Sektor gelaufen sei, schrieb James Grzinic am Mittwoch./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|10:21
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|10:21
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
