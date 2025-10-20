Jefferies & Company Inc.

Hermès (Hermes International) Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hermes nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Hold" belassen. Die Wachstumsbeschleunigung des Luxusgüterkonzerns dürfte bei den Anlegern für Gesprächsstoff sorgen, nachdem die Aktie seit Mitte April schwächer als der Sektor gelaufen sei, schrieb James Grzinic am Mittwoch./rob/gl/ag

