Hermès (Hermes International) Aktie

Marktkap. 232,53 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
Hermès (Hermes International) Hold

10:21 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hermes nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Hold" belassen. Die Wachstumsbeschleunigung des Luxusgüterkonzerns dürfte bei den Anlegern für Gesprächsstoff sorgen, nachdem die Aktie seit Mitte April schwächer als der Sektor gelaufen sei, schrieb James Grzinic am Mittwoch./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
2.300,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
2.244,00 €		 Abst. Kursziel*:
2,50%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
2.152,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,88%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.459,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

10:21 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
10:21 Hermès (Hermes International) Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.25 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
08.10.25 Hermès (Hermes International) Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

dpa-afx Prognose bestätigt Hermès-Aktie klar im Minus: Stärker zugelegt als erwartet - Wechselkurse belasten Hermès-Aktie klar im Minus: Stärker zugelegt als erwartet - Wechselkurse belasten
dpa-afx ROUNDUP: Hermes wächst unerwartet stark - Aktie wegen Lederwaren unter Druck
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hermes schwächeln nach Zahlen
Dow Jones Luxusmodekonzern Hermes erfreut sich guter Nachfrage - Ausblick bestätigt
finanzen.net CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren eingebracht
TraderFox Luxussektor feiert Comeback: LVMH entfacht Rebound-Kursrallye – Wie Hermès, Kering und Co. von kreativer Renaissance profitieren!
finanzen.net CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hermès (Hermes International) von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Hermes auf 2420 Euro - 'Buy'
dpa-afx Aktien von LVMH und Kering profitieren deutlich von Hochstufung
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 30th April 2025
GlobeNewswire Hermès International: First Quarter 2025 Revenue
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st March 2025
GlobeNewswire Hermès International: Availability of the 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 28th February 2025
GlobeNewswire Hermès International: Release on compensation of Executive Chairmen as of 19 February 2025
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st January 2025
GlobeNewswire Hermès International: 2024 Full-Year Results
