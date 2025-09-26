Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 222,15 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hermes auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Euro belassen. Sie habe vor dem am 23. Oktober anstehenden Quartals-Update ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern an die jüngsten Branchendaten, Wechselkursveränderungen und Aussagen des Unternehmens angepasst, schrieb Chiara Battistini in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Zahlen dürften bestätigen, dass Hermes sich in einem volatilen Umfeld besser behaupte als die meisten Konkurrenten. Allerdings fehlten starke Kurstreiber für eine weitere Aufwertung der Aktie./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 16:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.500,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2.075,00 €
|Abst. Kursziel*:
20,48%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2.088,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,73%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.496,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
