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Ölmarkt

Entspannungssignale am Ölmarkt: Ölpreise geben nach

18.03.26 08:22 Uhr
Ölpreise aktuell: Entspannung am Markt drückt Brent-Preis - Iran-Konflikt bleibt Risiko | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken.

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Die Notierung für Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee fiel im frühen Handel zeitweise bis auf fast 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter), nachdem sie nach Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran zeitweise bis auf knapp 120 Dollar gestiegen war. Am Morgen kostete Rohöl der Sorte Brent 101,30 Dollar und damit etwa zwei Prozent weniger als am Vortag.

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Am Ölmarkt blicken die Anleger weiter auf den Iran-Krieg und auf die Entwicklung in der Straße von Hormus, die für den Ölhandel wichtige Meerenge südlich des Irans. Weil die Wasserstraße wegen des Kriegs und drohender iranischer Angriffe für den Schiffsverkehr praktisch gesperrt ist, liegen dort hunderte Handelsschiffe, darunter viele Tanker fest.

Mittlerweile gibt es immer mehr Bemühungen, den Transport von Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf abseits der Straße von Hormus zu organisieren. Zuletzt hat das Opec-Mitglied Irak eine Vereinbarung mit der Türkei zur Wiederaufnahme von Öltransporten getroffen. Mit den Lieferungen durch die Türkei kann ein Teil der irakischen Ölexporte die Straße von Hormus umgehen.

Die Umleitung irakischen Öls über die Türkei kann die Angebotssorgen am Markt aber nur begrenzt lindern. Die Produktion des Förderstaates ist auf etwa 1,4 Millionen Barrel pro Tag gesunken - etwa ein Drittel des Niveaus vor der Schließung der Straße von Hormus. Auch in anderen Staaten am Persischen Golf sind die Öllager mittlerweile gefüllt, was zu einer Drosselung der Fördermenge führt.

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/jkr/stk

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com, PhotoStock10 / Shutterstock.com

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