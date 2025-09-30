Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 222,15 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hermes von 2440 auf 2545 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Louise Singlehurst rollte ihre Bewertungsbasis für den Luxuskonzern am Dienstag im halbjährlichen Turnus nach vorne und passte obendrein ihre Schätzungen etwas an. Mit Blick auf den Quartalsbericht rechnet sie mit einer anhaltend starken Outperformance des Umsatzes in einem schwierigen Umfeld./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 18:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
2.545,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2.082,00 €
|Abst. Kursziel*:
22,24%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2.087,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
|
Analyst Name:
Louise Singlehurst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.496,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
