Hermès (Hermes International) Aktie

2.087,00 EUR -6,00 EUR -0,29 %
STU
2.082,00 EUR -34,00 EUR -1,61 %
GVIE
Goldman Sachs Group Inc.

12:26 Uhr
Hermès (Hermes International)
2.087,00 EUR -6,00 EUR -0,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hermes von 2440 auf 2545 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Louise Singlehurst rollte ihre Bewertungsbasis für den Luxuskonzern am Dienstag im halbjährlichen Turnus nach vorne und passte obendrein ihre Schätzungen etwas an. Mit Blick auf den Quartalsbericht rechnet sie mit einer anhaltend starken Outperformance des Umsatzes in einem schwierigen Umfeld./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 18:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
2.545,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2.082,00 €		 Abst. Kursziel*:
22,24%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2.087,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
Analyst Name:
Louise Singlehurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.496,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

12:26 Hermès (Hermes International) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
29.09.25 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
11.09.25 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
10.09.25 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

