Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 221 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hermes von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 2050 auf 2450 Euro angehoben. Das widerstandsfähige Geschäftsmodell des Luxusgüterkonzerns zahle sich aus, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtigster Umsatz- und Margentreiber bleibe die Kernsparte Leder- und Sattlerwaren. Sie erhöhte ihre Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Kaufen
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
2.116,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
2.156,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.496,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|14:11
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|14:11
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|30.09.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|11.09.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|Hermès (Hermes International) Overweight
|Barclays Capital
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|Hermès (Hermes International) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG