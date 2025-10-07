DAX 24.543 +0,7%ESt50 5.632 +0,3%MSCI World 4.336 +0,1%Top 10 Crypto 16,93 -0,9%Nas 22.856 +0,3%Bitcoin 105.404 +1,1%Euro 1,1637 -0,2%Öl 66,01 +0,4%Gold 4.028 +1,1%
Hermès (Hermes International) Aktie

Marktkap. 221 Mrd. EUR

KGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
DZ BANK

Hermès (Hermes International) Kaufen
14:11 Uhr

14:11 Uhr
Hermès (Hermes International) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Hermes von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 2050 auf 2450 Euro angehoben. Das widerstandsfähige Geschäftsmodell des Luxusgüterkonzerns zahle sich aus, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtigster Umsatz- und Margentreiber bleibe die Kernsparte Leder- und Sattlerwaren. Sie erhöhte ihre Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Kaufen

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
2.116,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
2.156,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Katharina Schmenger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.496,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

14:11 Hermès (Hermes International) Kaufen DZ BANK
01.10.25 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Hermès (Hermes International) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
29.09.25 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
mehr Analysen

