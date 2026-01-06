DAX24.997 +0,4%Est505.920 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -0,7%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.118 -1,3%Euro1,1683 ±-0,0%Öl60,19 -0,5%Gold4.465 -0,6%
AKTIE IM FOKUS: Kooperation mit Nvidia treibt Siemens auf Rekordhoch

07.01.26 09:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
252,00 EUR 3,00 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ausweitung der Zusammenarbeit mit NVIDIA im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) hat am Mittwoch die Siemens-Aktien (Siemens) auf ein Rekordhoch getrieben. Bis zu 2,50 Prozent höher wurden die Titel gehandelt und mit bis zu 253,80 Euro erstmals in ihrer Geschichte über der 253-Euro-Marke. Laut einem Händler erinnern die Aussagen die Anleger daran, dass Siemens mitunter als bedeutendes deutsches Unternehmen mit KI-Fantasie übersehen wird.

In der Keynote-Ansprache zur Eröffnung der Technikmesse CES kündigte Siemens-Vorstandschef Roland Busch zusammen mit Nvidia-Chef Jensen Huang mehrere Initiativen an, um KI nicht nur bei der Simulation von Arbeitsabläufen und Designveränderungen einzusetzen, sondern den KI-Einsatz stärker in die physische Realität zu holen. "Wir stehen am Anfang einer neuen industriellen Revolution", sagte Huang. Beide Unternehmen erklärten das Ziel, gemeinsam eine Art Betriebssystem für den KI-Einsatz in der Industrie zu schaffen.

Hinzu kam noch, dass sich das Analysehaus Bernstein Research optimistisch äußerte, indem die Siemens-Bewertung mit "Outperform" wieder aufgenommen wurde. Für Siemens spreche eine zu erwartende Erholung im Segment Automatisierung, schrieb der Experte Alasdair Leslie in seiner Studie./tih/mis

