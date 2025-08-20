AKTIE IM FOKUS: ProSiebenSat.1 steigen auf Zweijahreshoch
Werte in diesem Artikel
(neu: Kursentwicklung und Händlerkommentare)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach anfänglichen Kursverlusten der Aktien von ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) sind diese am Donnerstag ins Plus gedreht. Mit einem Aufschlag von knapp drei Prozent auf 8,24 Euro erreichten sie den höchsten Stand seit zwei Jahren.
Mit einem Anteilsverkauf des Großinvestors PPF an die Berlusconi-Gesellschaft Media for Europe (MFE) sei das Bietergefecht um ProSiebenSat.1 nun beendet, MFE halte mit knapp 60 Prozent die Mehrheit am deutschen Medienkonzern, sagte ein Händler. Die kräftigen Kursgewinne von MFE legten den Schluss nahe, dass Anleger in der Übernahme nun operative Vorteile für den italienischen Medienkonzern sähen. MFE legeten in Mailand um sechs Prozent zu.
Eine Überraschung sei der Deal nicht, sagte ein weiterer Händler. Spätestens nach der Erhöhung des Kaufangebots durch MFE Ende Juli habe man mit dem Verkauf seines Anteils durch PPF an die Berlusconi-Holding rechnen können, sagte ein anderer Händler./bek/mis
