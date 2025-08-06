AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall verlieren - Quartal bleibt hinter Erwartungen zurück
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Bilanz von Rheinmetall für das zweite Quartal hat die Anleger am Donnerstag enttäuscht. Am Vormittag fielen die Papiere am DAX-Ende um 5,6 Prozent auf 1.683,50 Euro. Sie hatten in den vergangenen Wochen zwischen etwa 1.650 und knapp 1.900 Euro auf erhöhtem Niveau konsolidiert. Auch die Aktien von RENK und HENSOLDT büßten im Sog von Rheinmetall jeweils knapp vier Prozent ein.
Umsatz und operatives Ergebnis des Rüstungs- und Autozulieferkonzerns Rheinmetall blieben im zweiten Jahresviertel hinter den Erwartungen zurück. Ein Händler sprach von "großen Vorschusslorbeeren" angesichts der Kurs-Rally der Rheinmetall-Aktie von Februar bis Anfang Juni. Seit Jahresbeginn hatte sich der Kurs fast verdreifacht. Nach dem Rekordhoch der Anteilsscheine Anfang Juni bei 1.944 Euro war die Rally allerdings ins Stocken geraten. Nun strichen Anleger Kursgewinne ein.
George McWhirter von der Berenberg Bank sprach von einem schwächeren zweiten Quartal. So habe der Umsatz die Konsensschätzung um vier Prozent verfehlt. Der operative Gewinn sei zwar gestiegen, aber doch um 2,6 Prozent unter der Markterwartung geblieben. Die Profitabilität sei gesunken. Auch seien die Barmittel aus dem operativen Geschäft (Free Cashflow) deutlich schwächer gewesen als angenommen, belastet unter anderem von geringen Vorauszahlungen von Kunden./bek/niw/jha/
