DAX24.320 +1,7%ESt505.344 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin100.154 +1,6%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,38 +0,6%Gold3.381 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Bank of England passt Leitzins nach unten an - Erstmals zwei Abstimmungen nötig Bank of England passt Leitzins nach unten an - Erstmals zwei Abstimmungen nötig
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall verlieren - Quartal bleibt hinter Erwartungen zurück

07.08.25 11:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
89,70 EUR -4,10 EUR -4,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
64,34 EUR -3,48 EUR -5,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.680,00 EUR -87,50 EUR -4,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Bilanz von Rheinmetall für das zweite Quartal hat die Anleger am Donnerstag enttäuscht. Am Vormittag fielen die Papiere am DAX-Ende um 5,6 Prozent auf 1.683,50 Euro. Sie hatten in den vergangenen Wochen zwischen etwa 1.650 und knapp 1.900 Euro auf erhöhtem Niveau konsolidiert. Auch die Aktien von RENK und HENSOLDT büßten im Sog von Rheinmetall jeweils knapp vier Prozent ein.

Wer­bung

Umsatz und operatives Ergebnis des Rüstungs- und Autozulieferkonzerns Rheinmetall blieben im zweiten Jahresviertel hinter den Erwartungen zurück. Ein Händler sprach von "großen Vorschusslorbeeren" angesichts der Kurs-Rally der Rheinmetall-Aktie von Februar bis Anfang Juni. Seit Jahresbeginn hatte sich der Kurs fast verdreifacht. Nach dem Rekordhoch der Anteilsscheine Anfang Juni bei 1.944 Euro war die Rally allerdings ins Stocken geraten. Nun strichen Anleger Kursgewinne ein.

George McWhirter von der Berenberg Bank sprach von einem schwächeren zweiten Quartal. So habe der Umsatz die Konsensschätzung um vier Prozent verfehlt. Der operative Gewinn sei zwar gestiegen, aber doch um 2,6 Prozent unter der Markterwartung geblieben. Die Profitabilität sei gesunken. Auch seien die Barmittel aus dem operativen Geschäft (Free Cashflow) deutlich schwächer gewesen als angenommen, belastet unter anderem von geringen Vorauszahlungen von Kunden./bek/niw/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
12:06Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:46Rheinmetall BuyUBS AG
10:41Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:16Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:06Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:46Rheinmetall BuyUBS AG
10:41Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:16Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
04.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen