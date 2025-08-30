AKTIE IM FOKUS: Rüstungsaktien legen zu nach Drohnenabschüssen in Polen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Drohnenabschüssen über polnischem Staatsgebiet haben am Mittwoch die Aktien von Rüstungsherstellern zugelegt. Die Kursgewinne von RENK, HENSOLDT und Rheinmetall reichten bis zu 2,4 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Die abgeschossenen Drohnen stammen nach polnischen Regierungsangaben aus Russland. Die Regierung in Warschau hat Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags mit den Verbündeten beantragt.

Mit dem Abschuss russischer Drohnen werde aus der Waffennachfrage für einen theoretischen Verteidigungsfall eine dringliche Notwendigkeit zur Beschaffung, schrieb Jens-Peter Rieck von mwb Research. Der Vorfall setze die Nato-Partner unter Druck, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Rheinmetall stehe hier mit dem mobilen Flugabwehrsystem Skyranger besonders im Fokus./bek/stk