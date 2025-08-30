AKTIE IM FOKUS: Rüstungsaktien legen zu nach Drohnenabschüssen in Polen
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Drohnenabschüssen über polnischem Staatsgebiet haben am Mittwoch die Aktien von Rüstungsherstellern zugelegt. Die Kursgewinne von RENK, HENSOLDT und Rheinmetall reichten bis zu 2,4 Prozent.
Die abgeschossenen Drohnen stammen nach polnischen Regierungsangaben aus Russland. Die Regierung in Warschau hat Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags mit den Verbündeten beantragt.
Mit dem Abschuss russischer Drohnen werde aus der Waffennachfrage für einen theoretischen Verteidigungsfall eine dringliche Notwendigkeit zur Beschaffung, schrieb Jens-Peter Rieck von mwb Research. Der Vorfall setze die Nato-Partner unter Druck, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Rheinmetall stehe hier mit dem mobilen Flugabwehrsystem Skyranger besonders im Fokus./bek/stk
Nachrichten zu Rheinmetall AG
