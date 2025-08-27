AKTIEN IM FOKUS: Automobilpapiere stützen Dax - Acea-Zahlen Hoffnungsschimmer
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Am Donnerstag haben vor allem die deutschen Automobilaktien für einen moderaten Anstieg des deutschen Leitindex DAX gesorgt. Die Kursgewinne für BMW, Volkswagen (Volkswagen (VW) vz), Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), Porsche AG (Porsche) und den Zulieferer Continental reichten von 0,8 bis zu 2,6 Prozent.
Der Stoxx 600 Automobilsektor führte am Vormittag das europäische Sektortableau mit einem Plus von 1,8 Prozent an.
Die Zulassungszahlen des Verbands der europäischen Automobilhersteller (Acea) für Juli seien ein "Hoffnungsschimmer", sagte ein Händler. Sie könnten die Stimmung für die Branche ein wenig aufhellen. Nach einem deutlichen Rückgang im Vormonat ist der Absatz in der EU im Jahresvergleich um 7,4 Prozent auf 914.680 Fahrzeuge gestiegen./bek/mis
Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com
