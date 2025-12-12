DAX24.365 +0,3%Est505.779 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,41 +2,2%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.938 +0,2%Euro1,1727 -0,1%Öl61,16 -0,6%Gold4.327 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX im Plus -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS im Fokus
Top News
Weihnachtsrally gestartet: Grüne Vorzeichen treiben DAX in Richtung Rekordhoch Weihnachtsrally gestartet: Grüne Vorzeichen treiben DAX in Richtung Rekordhoch
Aktien von Tilray, Aurora und Canopy Growth stark gefragt: Mögliche Marihuana-Neuklassifizierung in den USA Aktien von Tilray, Aurora und Canopy Growth stark gefragt: Mögliche Marihuana-Neuklassifizierung in den USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

AKTIEN IM FOKUS: China-Geschäft von Lululemon treibt auch Adidas und Puma an

12.12.25 11:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
168,15 EUR 3,65 EUR 2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
lululemon athletica IncShs
174,50 EUR 18,60 EUR 11,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
21,84 EUR 0,84 EUR 4,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das für den US-Sportartikelhersteller Lululemon (lululemon athletica) gut gelaufene China-Geschäft hat am Freitag auch den Aktien von adidas und Puma (PUMA SE) Auftrieb gegeben. Der chinesische Markt sei für die beiden deutschen Hersteller "von großer Bedeutung", schrieb Aktienexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel zu den Kursgewinnen.

Wer­bung

Lululemon hatte am Donnerstag nachbörslich einen überraschend starken Quartalsbericht vorgelegt und seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Goldman-Sachs-Analystin Brooke Roach schrieb, dass Lululemon die Erwartungen am Markt vor allem wegen der sehr starken Geschäftsentwicklung in der Volksrepublik China übertroffen habe.

Die Aktie von Adidas reagierte darauf mit einem Sprung auf den Spitzenplatz im DAX. Sie legte um 2,6 Prozent auf 168,50 Euro zu und notierte auf dem höchsten Stand seit Ende Oktober. Die Aktie von Puma gewann als einer der Favoriten im MDAX 4,2 Prozent auf 21,96 Euro, nachdem sie bereits am Donnerstag um 4,5 Prozent gestiegen war. Das Papier von Lululemon legte im vorbörslichen US-Handel zuletzt um knapp 10 Prozent zu.

Im bisherigen Jahresverlauf zählen Adidas und Puma dennoch zu den Schlusslichtern am deutschen Aktienmarkt: Der Verlust der Adidas-Aktie liegt derzeit bei gerundet 30 Prozent und der von Puma bei etwas über 50 Prozent.

Wer­bung

Konstante Wechselkurse unterstellt, habe das China-Geschäft des US-Herstellers von Yoga-Bekleidung im Jahresvergleich um 25 Prozent zugelegt, hob die Goldman-Sachs-Analystin hervor. "Die Vergleichszahlen für China fielen deutlich besser aus als erwartet, was zum Teil zwar auf den Zeitpunkt oder bestimmte Maßnahmen zurückzuführen ist, aber dennoch ist die Erholung auch im Quartalsvergleich bemerkenswert." Zudem verwies Roach auf die trotz des Gegenwinds durch Zölle insgesamt bessere Entwicklung der Marge als erwartet.

Lululemons Wachstum des Nettoumsatzes auf dem chinesischen Festland von rund 46 Prozent im dritten Quartal sei beachtlich, betonte Aktienexperte Andreas Lipkow. "Das lässt die Investoren aufhorchen und auf ebenfalls bessere Geschäfte für Adidas und Puma hoffen." Auch wenn das Geschäft der Konzerne nur bedingt vergleichbar sei, stütze diese starke Umsatzentwicklung in China. "Zuletzt hat eine deutliche Konsumzurückhaltung, und das nicht nur in China, für eine schwächere Ertragslage gesorgt. Nun könnte sich das Blatt wenden."

November-Daten zu den US-Nachfrage- und Angebotstrends in der Sportartikelbranche, die von Analystin Aneesha Sherman von Bernstein Research in ihrer jüngsten Studie unter die Lupe genommen worden waren, zeigen allgemein zudem ebenfalls Verbesserungen. So deuteten die Trends mit Blick auf die durch Zölle bedingten Preiserhöhungen auf eine weiterhin "relativ stabile Verbrauchernachfrage" hin, schrieb sie. Im vierten Quartal seien zudem Verbesserungen in der US-Geschäftsentwicklung von Adidas erkennbar./ck/nas/stw

In eigener Sache

Übrigens: lululemon athletica und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
10.12.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
02.12.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
24.11.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
31.10.2025adidas KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.12.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
02.12.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025adidas KaufenDZ BANK
30.10.2025adidas OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.11.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
31.10.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen