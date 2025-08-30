DAX23.708 -0,4%ESt505.362 ±-0,0%Top 10 Crypto15,82 +0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.959 +0,7%Euro1,1768 +0,1%Öl66,43 +0,3%Gold3.654 +0,5%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Rüstungstitel mit Gesamtmarkt unter Druck

09.09.25 11:43 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Rüstungstitel haben nach einem freundlichen Wochenstart am Dienstag zu den größten Verlierern am deutschen Aktienmarkt gezählt.

Rheinmetall (Rheinmetall) profitierten damit nur kurz von einer neuen Analystenempfehlung: Nach einem Hoch seit Juli drehten sie mit dem DAX ins Minus und notierten gegen Mittag 1,8 Prozent tiefer bei 1.758 Euro.

Die Aktien von MDAX-Schlusslicht HENSOLDT prallten wie schon am Montag an der charttechnisch wichtigen 50-Tage-Linie nach unten ab und büßten zuletzt 5 Prozent auf rund 88 Euro ein. Für Indexnachbar RENK ging es um 3,3 Prozent auf knapp 67 Euro nach unten. Mit ihren Kursgewinnen seit Jahresbeginn belegen alle drei Titel aber weiterhin Spitzenplätze in ihren Indizes.

Die britische Bank Barclays hatte am Morgen die Beobachtung von Rheinmetall mit einer positiven Einschätzung aufgenommen. Experte Afonso Osorio empfiehlt die Aktie mit "Overweight" und einem Kursziel von 2.050 Euro. Er setzt im Rahmen seiner Analyse der europäischen Rüstungsbranche vom Montagnachmittag auf das Deutschlandgeschäft der Düsseldorfer und ihre steigenden Marktanteile, wohl auch europaweit.

Rheinmetall ist sein Favorit gegenüber den ebenfalls neu eingestuften Hensoldt, Leonardo und Saab (Saab AB). Das "Equal-weight"-Votum mit einem Kursziel von 88 Euro für Hensoldt begründet Osorio auch mit der aus seiner Sicht aktuell hohen Bewertung des Unternehmens an der Börse./gl/mis

