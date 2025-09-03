DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,50 -1,6%Dow45.470 +0,4%Nas21.584 +0,4%Bitcoin93.976 -1,9%Euro1,1644 -0,2%Öl67,14 -0,4%Gold3.551 -0,3%
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Porsche fliegt aus dem DAX -- Salesfoce, BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ein günstigeres Umfeld, eine gut gefüllte Innovationspipeline und höhere Verkaufspreise nennt Piper Sandler bei e.l.f. Beauty als Gründe für einen möglichen Anstieg der Aktie auf 150 USD Ein günstigeres Umfeld, eine gut gefüllte Innovationspipeline und höhere Verkaufspreise nennt Piper Sandler bei e.l.f. Beauty als Gründe für einen möglichen Anstieg der Aktie auf 150 USD
AppLovin-Aktie im Fokus: KI-Plattform, starkes Wachstum und steigende Kursziele bilden Basis für den Breakout AppLovin-Aktie im Fokus: KI-Plattform, starkes Wachstum und steigende Kursziele bilden Basis für den Breakout
Aktien Schweiz fest dank Zinssenkungsfantasie

04.09.25 17:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
55,06 CHF 1,52 CHF 2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
3.483,00 CHF 43,00 CHF 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
75,89 CHF 1,18 CHF 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
103,92 CHF 0,84 CHF 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
275,70 CHF 6,20 CHF 2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
237,60 CHF 4,50 CHF 1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Life AG (N)
848,40 CHF 13,00 CHF 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
142,65 CHF 2,20 CHF 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
32,44 CHF 0,62 CHF 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
579,20 CHF 9,60 CHF 1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit meist deutlichen Kursgewinnen haben sich die schweizerischen Aktien am Donnerstag gezeigt. Schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt untermauerten Erwartungen, dass die US-Notenbank in diesem Monat die Zinsen senken werde. Die Inflation in der Schweiz ist derweil auch im August auf niedrigem Niveau und unterhalb des Inflationsziels der Schweizerischen Nationalbank (SNB) geblieben. Anleger blicken nun gespannt der nächsten Zinssitzung der SNB im späteren Verlauf des September entgegen.

Die Notenbank hatte die Rückkehr zu Negativzinsen nicht ausgeschlossen, als sie auf ihrer Sitzung im Juni den Leitzins auf 0,0 Prozent senkte. Im zweiten Quartal hatte sich das Wachstum der Schweizer Wirtschaft drastisch verlangsamt, weil Vorzieheffekte wegfielen, von denen die Schweiz in Erwartung höherer US-Zölle im ersten Quartal profitiert hatte. Inzwischen hat die US-Regierung Strafzölle von 39 Prozent auf viele Güter aus der Schweiz eingeführt, was die Unternehmen des Landes belastet. Die niedrige heimische Inflation würde es der SNB erlauben, die Zinsen zu senken, um die Belastung zu lindern, so Beobachter. Die Mehrheit der Analysten rechnet aktuell jedoch damit, dass die SNB das aktuelle Zinsniveau bestätigt.

Der SMI gewann 1,5 Prozent auf 12.383 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 17,17 (zuvor: 17,1) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten erholte sich das SMI-Schwergewicht Nestle (+1,6%) kräftig von den Verlusten der Vortage, mit denen die Aktie auf den abrupten Wechsel an der Unternehmensspitze reagiert hatte.

Auch bei den Pharmaschwergewichten Novartis (+0,8%) und Roche (+2,3%) griffen die Anleger zu. Das nachfüllbare Augenimplantat Contivue von Roche hat von der EU die CE-Kennzeichnung erhalten.

Ein positiver Kommentar der Citi-Analysten verhalf der ABB-Aktie zu einem Plus von 2,8 Prozent. Die Analysten hatten sie vor der Investorenveranstaltung im November auf "Positive Catalyst Watch" gesetzt und die Kaufempfehlung bekräftigt.

Die Aktien der Versicherer im SMI erholten sich von ihren jüngsten Abgaben. Für Swiss Life, Swiss Re und Zurich ging es um bis zu 1,7 Prozent aufwärts. Die Aktien der Bank UBS gewannen rund 2 Prozent.

Gefragt waren auch Aktien mit Nachholbedarf, darunter Givaudan (+1,3%) und Sonova (+1,9%).

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 11:43 ET (15:43 GMT)

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
08:01Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
08:01Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

