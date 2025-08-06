Aktien Schweiz gut behauptet - Swiss Re unter Druck
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Mit einem kleinen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Dienstag beendet. Ermutigende US-Verbraucherpreisdaten und eine darauf folgende positive Eröffnung an der Wall Street stützten kaum. Auch die Verlängerung der Zollpause für chinesische Produkte durch die USA gab dem Markt keinen Rückenwind, denn eine Einigung zwischen den USA und der Schweiz steht noch aus. Auf Einfuhren aus der Schweiz wird seit dem 7. August ein Strafzoll von 39 Prozent erhoben.
Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 11.886 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber,. Umgesetzt wurden 14,87 (zuvor: 17,05) Millionen Aktien.
Gebremst wurde der SMI vom Schwergewicht Nestle (-0,6%). Roche erholten sich von vorübergehenden Verlusten und schlossen behauptet. Novartis, die am Vortag von einer positiven Medikamentenstudie nach oben getragen worden waren, legten um weitere 0,2 Prozent zu.
Swiss Re (-1,2%) fielen im Sog von Hannover Rück. Die Geschäftszahlen des deutschen Rückversicherers waren mit Enttäuschung aufgenommen worden.
In der zweiten Reihe verbesserten sich Tecan nach Zahlenvorlage um 9,6 Prozent. Der Laborausrüster hatte seine Jahresziele bekräftigt und einen Aktienrückkauf angekündigt. Beobachter bezeichneten die Auftragslage als ermutigend.
Mit Enttäuschung wurden hingegen die Zahlen von Komax aufgenommen. Die Aktie sackte um 11,2 Prozent ab. Die Analysten von Vontobel merkten an, dass Komax die geringe Nachfrage aus der Automobilindustrie zu schaffen mache, und bezeichneten den Ausblick als sehr schwach. Ihrer Meinung nach könnte das Unternehmen aber die Talsohle erreicht haben.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/cln/brb
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
August 12, 2025 11:45 ET (15:45 GMT)
