Aktien Schweiz sehr schwach - Nahostkrieg belastet

03.03.26 17:52 Uhr
DOW JONES--Der eskalierende Nahostkrieg hat den schweizerischen Aktienmarkt am Dienstag tief in negatives Terrain gedrückt. Zur Kriegs- gesellte sich Inflationsangst, befeuert durch die rasant steigenden Ölpreise. Diese wurden nach oben getrieben durch die iranische Drohung, Energieinfrastruktur anzugreifen und Schiffe zu "verbrennen", die den wichtigen Öltransportweg, die Straße von Hormus, passieren.

Der SMI verlor 3,1 Prozent auf 13.405 Punkte. Von den 20 SMI-Werten verzeichneten 19 Kursverluste. Einziger Gewinner waren Kühne + Nagel. Umgesetzt wurden 34,85 (zuvor: 29,31) Millionen Aktien.

Schwächster Wert im SMI waren Zurich Insurance mit minus 6,7 Prozent. Der Versicherer hatte zur Finanzierung der Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley eine Kapitalerhöhung vorgenommen. Die Kurse von Swiss Life und Swiss Re fielen um 4,7 und 4,1 Prozent.

Besser als der Markt hielten sich die als defensiv geltenden Swisscom-Aktien mit einem Minus von 0,2 Prozent. Logitech verloren ebenfalls 0,2 Prozent; die Titel waren in jüngster Vergangenheit von KI-Sorgen belastet worden und dürften daher nur noch begrenztes Abwärtspotenzial haben.

Kühne + Nagel (+0,4%) trotzten der negativen Tendenz. Der Logistikkonzern dürfte von steigenden Frachtraten profitieren, sollte die Straße von Hormus länger nicht befahrbar sein, was Reedereien zwingen würde, Umwege zu nehmen.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 11:53 ET (16:53 GMT)

