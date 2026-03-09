Swiss Re Aktie
Marktkap. 38,94 Mrd. EURKGV 10,08 Div. Rendite 4,69%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 155 auf 145 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran M Hossain senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für die Einnahmen des Rückversicherungsgeschäfts 2026 bis 2028 um jeweils zwei Prozent./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Swiss Re Neutral
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
145,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
129,40 CHF
|Abst. Kursziel*:
12,06%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
130,40 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
11,20%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
129,43 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
