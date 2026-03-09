DAX 24.022 +2,6%ESt50 5.848 +2,9%MSCI World 4.459 +0,9%Top 10 Crypto 9,0975 +2,3%Nas 22.821 +0,6%Bitcoin 61.287 +4,0%Euro 1,1648 +0,2%Öl 87,52 -2,5%Gold 5.227 +1,6%
Swiss Re Aktie

143,85 EUR +0,25 EUR +0,17 %
STU
130,40 CHF +2,45 CHF +1,91 %
SWX
Marktkap. 38,94 Mrd. EUR

KGV 10,08 Div. Rendite 4,69%
WKN A1H81M

ISIN CH0126881561

Symbol SSREF

JP Morgan Chase & Co.

Swiss Re Neutral

15:21 Uhr
Swiss Re Neutral
Swiss Re AG
143,85 EUR 0,25 EUR 0,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 155 auf 145 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran M Hossain senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für die Einnahmen des Rückversicherungsgeschäfts 2026 bis 2028 um jeweils zwei Prozent./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Neutral

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
145,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
129,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
12,06%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
130,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
11,20%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
129,43 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

15:21 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.03.26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
27.02.26 Swiss Re Neutral UBS AG
27.02.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Swiss Re AG

finanzen.net Profitable Swiss Re-Investition? SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Re von vor 3 Jahren abgeworfen SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Re von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Optimismus in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SMI
finanzen.net Optimismus in Zürich: Zum Start Pluszeichen im SLI
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SLI schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net Montagshandel in Zürich: SMI beendet den Handel in der Verlustzone
finanzen.net Verluste in Zürich: SMI fällt am Nachmittag
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SLI verliert
finanzen.net SMI aktuell: SMI schwächer
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI legt mittags den Rückwärtsgang ein
EQS Group Swiss Re delivers record Group net income of USD 4.8 billion in 2025
EQS Group Swiss Re Corporate Solutions to acquire QBE's Global Trade Credit and Surety business
EQS Group 2025 marks sixth year insured natural catastrophe losses exceed USD 100 billion, finds Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re and RIQ partner to advance risk transfer powered by data and AI
EQS Group Swiss Re targets a net income of USD 4.5 billion in 2026; refreshed strategy to strengthen core business
EQS Group Swiss Re appoints Nicole Pieterse as Chief People Officer
EQS Group Ageing, AI and the revival of industrial policy – structural regime shifts redefine global economy, says Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re reports a net income of USD 4.0 billion for the first nine months of 2025
