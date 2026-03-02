DAX 23.778 -3,5%ESt50 5.789 -3,3%MSCI World 4.494 -0,8%Top 10 Crypto 8,7160 +2,5%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.723 -1,9%Euro 1,1601 -0,8%Öl 83,59 +7,1%Gold 5.152 -3,2%
Swiss Re Aktie

Goldman Sachs Group Inc.

Swiss Re Sell

13:31 Uhr
Swiss Re Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 121 auf 119 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montagmittag an die Jahresbilanz der Schweizer an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 13:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re Sell

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
119,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
128,55 CHF		 Abst. Kursziel*:
-7,43%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
128,95 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,72%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
130,86 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

13:31 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
27.02.26 Swiss Re Neutral UBS AG
27.02.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Swiss Re AG

finanzen.net Lohnende Swiss Re-Anlage? SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swiss Re-Investment von vor einem Jahr eingebracht SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swiss Re-Investment von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich letztendlich schwächer
finanzen.net Montagshandel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende leichter
finanzen.net Verluste in Zürich: SMI verliert
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SLI notiert am Montagnachmittag im Minus
finanzen.net SMI aktuell: SMI präsentiert sich am Mittag schwächer
finanzen.net Verluste in Zürich: SLI legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Wie Experten die Swiss Re-Aktie im Februar einstuften
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SMI schlussendlich fester
EQS Group Swiss Re delivers record Group net income of USD 4.8 billion in 2025
EQS Group Swiss Re Corporate Solutions to acquire QBE's Global Trade Credit and Surety business
EQS Group 2025 marks sixth year insured natural catastrophe losses exceed USD 100 billion, finds Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re and RIQ partner to advance risk transfer powered by data and AI
EQS Group Swiss Re targets a net income of USD 4.5 billion in 2026; refreshed strategy to strengthen core business
EQS Group Swiss Re appoints Nicole Pieterse as Chief People Officer
EQS Group Ageing, AI and the revival of industrial policy – structural regime shifts redefine global economy, says Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re reports a net income of USD 4.0 billion for the first nine months of 2025
