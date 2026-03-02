Swiss Re Aktie
Marktkap. 40,43 Mrd. EURKGV 10,08 Div. Rendite 4,63%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 121 auf 119 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montagmittag an die Jahresbilanz der Schweizer an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 13:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Sell
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
119,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
128,55 CHF
|Abst. Kursziel*:
-7,43%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
128,95 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,72%
|
Analyst Name:
Andrew Baker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
130,86 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
|13:31
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|13:31
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.