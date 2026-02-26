DAX 25.397 +0,4%ESt50 6.179 +0,3%MSCI World 4.574 +0,2%Top 10 Crypto 8,7800 +2,1%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 57.584 +0,7%Euro 1,1807 +0,1%Öl 71,33 +0,6%Gold 5.179 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen fahren Plus ein -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, Goldpreis im Fokus
Top News
Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025 Greenlight Capital-Portfolio: In diese Aktien investierte David Einhorn im vierten Quartal 2025
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Hold
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Swiss Re Aktie

Kaufen
Verkaufen
Swiss Re Aktien-Sparplan
150,55 EUR +7,50 EUR +5,24 %
STU
137,65 CHF +6,60 CHF +5,04 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 39,51 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H81M

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0126881561

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SSREF

JP Morgan Chase & Co.

Swiss Re Neutral

10:21 Uhr
Swiss Re Neutral
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
150,55 EUR 7,50 EUR 5,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 155 Franken auf "Neutral" belassen. Das Aktienrückkaufprogramm des Rückversicherers falle angesichts der Aussagen auf einem früheren Kapitalmarkttag überraschend umfangreich aus, schrieb Kamran Hossain am Freitag in seiner ersten Einschätzung. Die Aktie dürfte darauf positiv reagieren. Allerdings sei die Aktie im Vergleich zu den deutschen Konkurrenten schon historisch teuer, was das Kurspotenzial begrenze./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Neutral

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
155,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
138,55 CHF		 Abst. Kursziel*:
11,87%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
137,65 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
12,60%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
131,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

10:21 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:21 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
10:21 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
26.01.26 Swiss Re Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Swiss Re AG

dpa-afx Mehr verdient Swiss Re-Aktie deutlich fester: Im Waldbrandjahr Rekordgewinn erzielt - Preise sinken deutlich Swiss Re-Aktie deutlich fester: Im Waldbrandjahr Rekordgewinn erzielt - Preise sinken deutlich
finanzen.net Börse Zürich: SMI zum Start im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels freundlich
finanzen.net SPI-Handel aktuell: SPI zum Start fester
EQS Group Swiss Re erzielt 2025 Rekordgewinn von 4,8 Mrd. USD
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SMI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende schwächer
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: SMI nachmittags mit Abgaben
finanzen.net SLI aktuell: SLI sackt nachmittags ab
EQS Group Swiss Re delivers record Group net income of USD 4.8 billion in 2025
EQS Group Swiss Re Corporate Solutions to acquire QBE's Global Trade Credit and Surety business
EQS Group 2025 marks sixth year insured natural catastrophe losses exceed USD 100 billion, finds Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re and RIQ partner to advance risk transfer powered by data and AI
EQS Group Swiss Re targets a net income of USD 4.5 billion in 2026; refreshed strategy to strengthen core business
EQS Group Swiss Re appoints Nicole Pieterse as Chief People Officer
EQS Group Ageing, AI and the revival of industrial policy – structural regime shifts redefine global economy, says Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re reports a net income of USD 4.0 billion for the first nine months of 2025
RSS Feed
Swiss Re AG zu myNews hinzufügen