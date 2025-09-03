Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Mittag ins Plus

Kurs der Allianz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 354,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 354,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 352,80 EUR. Zuletzt wechselten 75.766 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 380,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,34 Prozent. Am 05.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 277,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 21,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,74 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 359,29 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,09 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 44,50 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,52 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,91 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie dennoch in Rot: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2

So stuften die Analysten die Allianz-Aktie im vergangenen Monat ein

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor einem Jahr abgeworfen