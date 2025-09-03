Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag gefragt

So entwickelt sich Allianz

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 355,10 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 355,10 EUR zu. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 355,70 EUR an. Bei 352,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 135.497 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 380,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 277,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,74 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 359,86 EUR.

Allianz ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,39 EUR gegenüber 6,09 EUR im Vorjahresquartal. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2025 wird am 14.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,91 EUR je Aktie.

