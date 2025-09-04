Allianz Aktie News: Allianz am Freitagvormittag gefragt

Allianz im Blick

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 355,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 09:07 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 356,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 356,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.876 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 380,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 279,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,74 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 359,86 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 7,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 44,50 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 28,52 Mrd. EUR eingefahren.

Am 14.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,91 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

