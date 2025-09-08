DAX23.784 -0,1%ESt505.375 +0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.227 +1,0%Euro1,1749 -0,1%Öl66,76 +0,8%Gold3.645 +0,2%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Kurs der Allianz

Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Dienstagvormittag vor

09.09.25 09:24 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 353,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
354,20 EUR 2,20 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 354,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 353,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.261 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 380,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 280,80 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,63 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,74 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 361,29 EUR.

Am 07.08.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 6,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 44,50 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,52 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Allianz am 14.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,89 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Aktien im Blick - Ratingagenturen sehen Renditen sinken: Munich Re rechnet trotz Preiskampf mit Geschäftschancen

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Aktien-Tipp Allianz-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
