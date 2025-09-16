Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag nahezu unbewegt

Allianz im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Im XETRA-Handel kam die Allianz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 346,70 EUR.

Die Allianz-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 346,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 348,10 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 346,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 347,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.672 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 380,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 9,69 Prozent zulegen. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 281,80 EUR ab. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 23,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,74 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 361,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 07.08.2025 lud Allianz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,39 EUR gegenüber 6,09 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 44,50 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 28,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Allianz.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,89 EUR je Aktie aus.

