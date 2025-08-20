Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Allianz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 373,80 EUR ab.

Die Allianz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 373,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 372,90 EUR. Mit einem Wert von 374,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 57.628 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 380,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 271,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 37,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,81 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 359,29 EUR aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 7,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,09 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 44,50 Mrd. EUR gegenüber 28,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 14.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

