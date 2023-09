Allianz Aktie News: Allianz gibt am Nachmittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 229,40 EUR ab.

Die Allianz-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 229,40 EUR abwärts. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 228,85 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 230,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 402.200 Allianz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (234,55 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 2,24 Prozent wieder erreichen. Bei 156,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 259,57 EUR.

Allianz gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,97 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,85 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 39.600,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 23,48 EUR fest.

