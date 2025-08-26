DAX24.152 ±0,0%ESt505.387 +0,1%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,03 -0,3%Gold3.379 -0,4%
Allianz im Blick

Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag gefragt

27.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Allianz zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 365,50 EUR zu.

Die Allianz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 365,50 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 365,90 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 365,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.509 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 380,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,05 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 28.08.2024 Kursverluste bis auf 274,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,79 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,75 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 359,29 EUR an.

Am 07.08.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,09 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 44,50 Mrd. EUR im Vergleich zu 28,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 27,82 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

