Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 365,30 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 365,30 EUR. Bei 366,10 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 366,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.823 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 3,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.09.2024 bei 277,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 24,17 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,75 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 359,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 07.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 7,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44,50 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

