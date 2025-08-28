Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Allianz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Allianz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 361,40 EUR.

Mit einem Wert von 361,40 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 362,00 EUR. Die Allianz-Aktie sank bis auf 360,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 360,30 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.716 Stück gehandelt.

Am 15.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 380,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 277,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,74 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 359,29 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 07.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 44,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 56,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 14.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 27,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Allianz-Aktie im Fokus: Allianz setzt Aktienrückkaufprogramm unvermindert fort

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht