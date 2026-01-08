DAX25.198 +0,3%Est505.966 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +0,1%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.617 -0,5%Euro1,1646 -0,1%Öl62,54 -0,3%Gold4.473 -0,1%
Allianz und Anthropic schließen globale KI-Partnerschaft

09.01.26 12:36 Uhr
Allianz
Aktien
Allianz
382,10 EUR -7,00 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Allianz und Anthropic haben eine globale Partnerschaft zur Beschleunigung der Einführung verantwortungsvoller Künstlicher Intelligenz (KI) angekündigt.

Die Zusammenarbeit des Versicherers mit dem US-KI-Systementwickler konzentriere sich auf drei Transformationsprojekte innerhalb der Allianz-Gruppe, die darauf ausgelegt seien, die Mitarbeiter zu unterstützen und Betriebsabläufe zu beschleunigen. Dabei sollten neue Maßstäbe für Genauigkeit gesetzt werden, teilten beide Unternehmen mit. Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen Anthropics Claude-Modelle Teil von Allianz' interner KI-Plattform werden, die jeder Beschäftigte kostenlos nutzen kann.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 06:37 ET (11:37 GMT)

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
07.01.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
17.12.2025Allianz NeutralUBS AG
08.12.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Allianz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.01.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
17.12.2025Allianz NeutralUBS AG
08.12.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Allianz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

