Allianz und Anthropic schließen globale KI-Partnerschaft

Die Zusammenarbeit des Versicherers mit dem US-KI-Systementwickler konzentriere sich auf drei Transformationsprojekte innerhalb der Allianz-Gruppe, die darauf ausgelegt seien, die Mitarbeiter zu unterstützen und Betriebsabläufe zu beschleunigen. Dabei sollten neue Maßstäbe für Genauigkeit gesetzt werden, teilten beide Unternehmen mit. Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen Anthropics Claude-Modelle Teil von Allianz' interner KI-Plattform werden, die jeder Beschäftigte kostenlos nutzen kann.

DOW JONES--Allianz und Anthropic haben eine globale Partnerschaft zur Beschleunigung der Einführung verantwortungsvoller Künstlicher Intelligenz (KI) angekündigt.

