DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Alphabet C (ex Google) Aktie News: Alphabet C (ex Google) zeigt sich am Nachmittag fester

25.11.25 16:09 Uhr
Alphabet C (ex Google) Aktie News: Alphabet C (ex Google) zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Alphabet C (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet C (ex Google)-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Alphabet C (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 323,22 USD. Die Alphabet C (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 327,54 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 327,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.933.317 Alphabet C (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 25.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 327,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet C (ex Google)-Aktie somit 1,32 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 142,69 USD. Abschläge von 55,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 USD an Alphabet C (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,592 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet C (ex Google)-Aktie wird bei 277,50 USD angegeben.

Alphabet C (ex Google) ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet C (ex Google) 2,12 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,21 Prozent auf 102,55 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 88,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Alphabet C (ex Google) am 03.02.2026 präsentieren.

In der Alphabet C (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

DatumMeistgelesen
Analysen zu Alphabet C (ex Google)

DatumRatingAnalyst
20.11.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
30.10.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
27.10.2025Alphabet C (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.11.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
30.10.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
27.10.2025Alphabet C (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
21.05.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
05.02.2025Alphabet C (ex Google) HaltenDZ BANK
11.01.2024Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
29.05.2019Alphabet C (ex Google) HoldPivotal Research Group
