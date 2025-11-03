DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.844 +0,5%Bitcoin92.743 -3,3%Euro1,1522 -0,1%Öl64,87 -0,3%Gold4.012 +0,3%
Aktienentwicklung

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Abend nordwärts

03.11.25 20:23 Uhr
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Abend nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 283,20 USD.

Alphabet A (ex Google)
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 283,20 USD zu. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 283,58 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 282,29 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.245.917 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 291,41 USD erreichte der Titel am 31.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 140,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,38 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,575 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 292,20 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 29.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 2,12 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 102,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 88,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 03.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,47 USD fest.

Redaktion finanzen.net

