So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Mittwochabend vor

05.11.25 20:23 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 283,07 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 283,07 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 284,88 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 278,80 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.877.461 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 31.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 291,41 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 2,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,53 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 50,36 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,750 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 292,20 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 29.10.2025. Das EPS lag bei 2,87 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 88,25 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 102,55 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 03.02.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 10,55 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

