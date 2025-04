Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Verlusten

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 158,90 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 158,90 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 157,94 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 159,06 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.122.919 Aktien.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 23,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Abschläge von 11,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,662 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 205,80 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 96,45 Mrd. USD gegenüber 86,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 24.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 8,85 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

