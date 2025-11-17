Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Abend mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 3,1 Prozent.

Um 20:08 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 284,85 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 293,94 USD. Bei 285,54 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.643.531 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2025 auf bis zu 293,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 3,09 Prozent niedriger. Bei 140,53 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 102,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,557 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 292,20 USD an.

Am 29.10.2025 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,12 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 102,55 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 88,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 03.02.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,57 USD je Aktie belaufen.

