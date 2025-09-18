Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Abend auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 253,97 USD.
Um 20:08 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 253,97 USD. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 254,59 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 253,74 USD. Zuletzt wechselten 8.129.666 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.
Bei 254,59 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 44,67 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2024 mit 0,600 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,537 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 231,17 USD an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 96,54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 84,64 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 28.10.2025 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 9,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Alle: Alle Empfehlungen