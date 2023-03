Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,4 Prozent auf 100,20 USD. Zuletzt wechselten 33.620 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,75 USD. Dieser Kurs wurde am 30.03.2022 erreicht. 30,30 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 129,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.048,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75.325,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

