Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 131,13 USD zu.

Um 12:02 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 131,13 USD zu. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 21.388 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 139,16 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 6,12 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (83,34 USD). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 57,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,14 USD an.

Am 25.07.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 74.604,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,68 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

