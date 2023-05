Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag ins Plus

Um 01:59 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 124,84 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 125,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 123,17 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.635.937 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,43 USD. Dieser Kurs wurde am 23.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 83,34 USD erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 49,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,75 USD aus.

Am 25.04.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.787,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.011,00 USD in den Büchern standen.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2023 wird am 25.07.2023 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

